Ліга чемпіонів

Тренер ПСЖ прокоментував камбек проти Монако.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував вольову виїзну перемогу над Монако (3:2) у матчі Ліги чемпіонів.

Парижани поступалися 0:2, однак змогли переламати хід зустрічі та вирвати перемогу:

"Це був особливий матч, тому що перша ж атака Монако завершилася голом. Вдруге, коли вони подолали наш пресинг, вони забили знову. У такі моменти легко втратити впевненість — і індивідуально, і як команда. Але ми зуміли пройти через цей відрізок. Команда проявила видатний характер. Це було дуже складно", — зазначив іспанський фахівець.

Енріке також прокоментував ситуацію з травмою Усмана Дембеле:

"Це нормально — тиск є на всіх гравців. У нас дуже молода команда, нехай і з досвідом, але в цьому сезоні від нас вимагають перемог. Нам подобається цей тиск. Ми показали, що здатні справлятися з ним".

Окремо наставник подякував уболівальникам парижан за підтримку навіть у найскладніші моменти матчу:

"Хочу подякувати вболівальникам. Це неймовірно: я ніколи — ні як гравець, ні як тренер — не бачив уболівальників такого рівня. Ми програвали 0:2, і я чув, як вони підтримували команду. Це приголомшливо. Бути тут — справжнє задоволення".

Тренер також відзначив гру молодого Дезіре Дуе, який став одним із героїв зустрічі:

"В останні тижні всі його списували з рахунків. Це неймовірний, особливий гравець. У нас багато футболістів такого рівня — дуже молодих, але з великими амбіціями. Я дуже радий за нього, тому що він заслужив цю гру. Він був дуже важливий для нас".

Матч-відповідь між ПСЖ і Монако відбудеться 25 лютого.