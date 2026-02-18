Франція

Французький Марсель отримав відмову від екстренера Реала.

Колишній головний тренер Реал Мадрид Хабі Алонсо міг продовжити кар’єру у Франції, однак відмовився від пропозиції Марсель. Про це повідомляє RMC Sport.

Французький клуб розглядав 44-річного іспанського фахівця як заміну Роберто Де Дзербі, якого нещодавно було звільнено з посади головного тренера команди Ліги 1. Однак Алонсо відхилив пропозицію.

За інформацією джерела, причиною такого рішення стала нестабільна ситуація всередині клубу. Наразі фаворитом на тренерське крісло марсельців вважається Хабіб Беє, який до лютого 2026 року очолював Ренн.

Раніше також з’являлася інформація, що Алонсо може очолити Манчестер Сіті та стати наступником Пеп Гвардіола.

Нагадаємо, що іспанського спеціаліста було звільнено з Реала після поразки у фіналі Суперкубка Іспанії від Барселона (2:3). Під його керівництвом мадридці провели 34 матчі: 24 перемоги, 4 нічиї та 6 поразок.

Раніше Алонсо також працював із Реал Сосьєдад B та Баєр, з яким здобув чемпіонство в німецькій Бундеслізі.