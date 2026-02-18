Ліга чемпіонів

Гравець Бенфіки прокоментував скандальний епізод.

Напередодні мадридський Реал обіграв лісабонську Бенфіку в першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Бенфіка — Реал Мадрид 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головною подією зустрічі при цьому стала навіть не футбольна складова, а інцидент, що стався одразу після переможного м’яча "бланкос", який забив Вінісіус Жуніор на початку другого тайму.

Тоді святкування гравця гостей спровокувало конфлікт поміж ним та аргентинським нападником Бенфіки Джанлукою Престіанні, під час якого, як заявив сам Вінісіус, він почув на свою адресу расистські висловлювання.

Уже після гри бразилець прокоментував епізод у соціальних мережах.

У відповідь на це свою позицію опублікував і сам гравець Бенфіки.

"Хочу уточнити, що я жодного разу не висловлював расистських образ на адресу Вінісіуса Жуніора, який, на жаль, неправильно зрозумів те, що, як йому здавалось, він почув.

Я ніколи не висловлював расистських образ по відношенню до жодної людини і шкодую про погрози, які я отримав у той момент від гравців Реала", — заявив аргентинський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лісабонською Бенфікою відбудеться 25 лютого.