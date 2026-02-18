СЕРЕДА, 18 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ АСПМІРА, БУДЕ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЄЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Буде/Глімт пробився до плей-оф всупереч логіці. Команда К’єтіла Кнутсена не виграла жодного з перших шести матчів, але видала феноменальну кінцівку — 3:1 вдома проти Манчестер Сіті та 2:1 у гостях проти Атлетіко. Північніше Полярного кола знову заговорили про футбольне диво, а Аспміра перетворилася на фортецю, де гинули фаворити.

Попри втрату чемпіонського титулу в Елітсерієн, господарі підходять до гри свіжими після зимової паузи. Глімт уже має досвід гучних європейських сенсацій — перемоги над Селтіком, Ромою, Порту, а торік дійшов до півфіналу Ліги Європи. Атакувальний стиль, високий темп і сміливий пресинг — їхній фірмовий рецепт, хоча в обороні команда не завжди безгрішна.

Інтер приїжджає до Норвегії в статусі одного з фаворитів турніру. У чемпіонаті Італії команда набрала хід, вигравши шість матчів поспіль, зокрема драматичне та скандальне дербі з Ювентусом (3:2). Під керівництвом Крістіана Ківу міланці прагнуть не лише повернути Скудетто, а й знову замахнутися на європейську вершину.

Єврокубкова кампанія Інтера була нерівною: чотири стартові перемоги змінилися серією поразок, і навіть звитяга над Боруссією Дортмунд не дозволила уникнути стикових матчів. Проте в двоматчевих протистояннях "нерадзуррі" почуваються впевнено — шість виграних із семи останніх дуелей та без поразок у перших матчах. До того ж на виїзді міланці виграли сім поспіль поєдинків у всіх турнірах, пропустивши лише один м’яч.