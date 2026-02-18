Football.ua представляє прев'ю першого матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 18 лютого та розпочнеться о 22:00.
Маркус Тюрам і Лаутаро Мартінес, Getty Images
18 лютого 2026, 08:40
У першому раунді плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА норвезький дебютант вирушає на історичну зустріч із триразовим володарем трофея. Для Буде/Глімт це перший досвід матчів на виліт у найпрестижнішому єврокубку, тоді як Інтер знову прагне пройти довгий шлях до фіналу після двох вирішальних поєдинків за останні три сезони.
БУДЕ/ГЛІМТ — ІНТЕР
СЕРЕДА, 18 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ АСПМІРА, БУДЕ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЄЛЬ ЗІБЕРТ (НІМЕЧЧИНА) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Буде/Глімт пробився до плей-оф всупереч логіці. Команда К’єтіла Кнутсена не виграла жодного з перших шести матчів, але видала феноменальну кінцівку — 3:1 вдома проти Манчестер Сіті та 2:1 у гостях проти Атлетіко. Північніше Полярного кола знову заговорили про футбольне диво, а Аспміра перетворилася на фортецю, де гинули фаворити.
Попри втрату чемпіонського титулу в Елітсерієн, господарі підходять до гри свіжими після зимової паузи. Глімт уже має досвід гучних європейських сенсацій — перемоги над Селтіком, Ромою, Порту, а торік дійшов до півфіналу Ліги Європи. Атакувальний стиль, високий темп і сміливий пресинг — їхній фірмовий рецепт, хоча в обороні команда не завжди безгрішна.
Інтер приїжджає до Норвегії в статусі одного з фаворитів турніру. У чемпіонаті Італії команда набрала хід, вигравши шість матчів поспіль, зокрема драматичне та скандальне дербі з Ювентусом (3:2). Під керівництвом Крістіана Ківу міланці прагнуть не лише повернути Скудетто, а й знову замахнутися на європейську вершину.
Єврокубкова кампанія Інтера була нерівною: чотири стартові перемоги змінилися серією поразок, і навіть звитяга над Боруссією Дортмунд не дозволила уникнути стикових матчів. Проте в двоматчевих протистояннях "нерадзуррі" почуваються впевнено — шість виграних із семи останніх дуелей та без поразок у перших матчах. До того ж на виїзді міланці виграли сім поспіль поєдинків у всіх турнірах, пропустивши лише один м’яч.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера в основний час пропонується коефіцієнт 1.66, тоді як потенційний успіх Буде/Глімт оцінюється показником 4.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.20.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БУДЕ/ГЛІМТ : Хайкін — Сьоволд, Бйортюфт, Гундерсен, Бйоркан — Ев’єн, Берг, Брунстад Фет — Бломберг, Гег, Гауге
Не зіграє: -
ІНТЕР : Зоммер — Аканджі, Ачербі, Бастоні — Луїс Енріке, Барелла, Зелінський, Сучич, Дімарко — Лаутаро Мартінес, Тюрам
Не зіграє: Думфріс
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
Команди зіграють вперше в своїй історії...
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1