Англія

Лондонський клуб призначив Ігора Тудора після відмови португальського тренера Палмейраса.

Тоттенхем офіційно представив Ігора Тудора новим головним тренером до кінця сезону. Фахівець із досвідом роботи в Ювентусі та Марселі замінив Томаса Франка, який був звільнений минулого тижня.

Раніше лондонці направили офіційний запит до Палмейраса щодо призначення Абеля Феррейри. Попри зацікавленість клубу, португальський наставник відмовився залишати Бразилію.

Феррейра є найтитулованішим тренером в історії Палмейраса — за п’ять років він здобув десять трофеїв. Його контракт із клубом розрахований до 2027 року, що робить можливий перехід до Європи влітку малоймовірним.

Зараз Тоттенгем посідає 16 місце в турнірній таблиці англійської Премʼєр-ліги, знаходячись лише у пʼяти очках від зони вильоту.