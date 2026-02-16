Англія

Бен Вайт і Рікардо Калафьорі отримали травми у кубковому поєдинку з Віганом.

Арсенал зіткнувся з новими кадровими проблемами після кубкового матчу проти Вігана (4:0). У неділю до списку травмованих гравців додалися захисник Бен Вайт та півзахисник Рікардо Калафьорі.

Калафьорі повинен був вийти у стартовому складі, проте отримав пошкодження під час розминки перед матчем. Вайт залишив поле за десять хвилин до фінального свистка.

Головний тренер команди Мікель Артета повідомив, що остаточний стан гравців стане відомий протягом найближчих 48 годин. Крім того, гру пропустив Мартін Едегор, який досі відновлюється після травми, отриманої у матчі з Брентфордом.

