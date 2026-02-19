Французький Марсель офіційно знайшов заміну звільненому Роберто Де Дзербі. Про це повідомляє офіційний сайт «олімпійців».

Зазначається, що новим головним тренером команди став Хабіб Беє. З сенегальським фахівцем підписано угоду до 30 червня 2027 року.

Останнім місцем роботи Беє був Ренн, з якого він був напередодні звільнений після чотирьох поспіль поразок із загальним рахунком 1:12.

Зазначимо, що Хабіб Беє виступав за Марсель в якості гравця з 2003 до 2007 року і навіть був капітаном команди.