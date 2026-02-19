Франція

До Марселя повернувся колишній капітан команди.

Французький Марсель офіційно знайшов заміну звільненому Роберто Де Дзербі. Про це повідомляє офіційний сайт «олімпійців».

Зазначається, що новим головним тренером команди став Хабіб Беє. З сенегальським фахівцем підписано угоду до 30 червня 2027 року.

Останнім місцем роботи Беє був Ренн, з якого він був напередодні звільнений після чотирьох поспіль поразок із загальним рахунком 1:12.

Зазначимо, що Хабіб Беє виступав за Марсель в якості гравця з 2003 до 2007 року і навіть був капітаном команди.