НЕДІЛЯ, 22 ЛЮТОГО, 18:30 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Тоттенгем входить у цей матч у стані серйозної турбулентності. Команда не виграє у Прем’єр-лізі вже вісім матчів поспіль і залишається єдиною без перемог у 2026 році. Лише чотири очки з 24 можливих — показник, який тримає "шпор" у небезпечній близькості до зони вильоту. Домашня форма також викликає неабиякі занепокоєння: лише дві перемоги на власному полі в чемпіонаті.

Однак новий наставник Ігор Тудор, який прийшов на заміну Томаса Франка, має шанс змінити настрій команди вже в першому ж матчі — і одразу в дербі. Цікаво, що хорват вигравав дебютні поєдинки на чолі кожного зі своїх попередніх клубів. Втім, кадрова ситуація у таборі "шпор" залишається складною: одразу низка ключових гравців вибула через травми, а Крістіан Ромеро пропускає матч через дискваліфікацію.

Арсенал підходить до територіального дербі у статусі лідера чемпіонату, але останні результати змушують дуже сильно нервувати вболівальників. Аномальна нічия з Вулвергемптоном (2:2), у якій "каноніри" втратили перевагу у два м’ячі, стала серйозним ударом по амбіціях та впевненості команди Мікеля Артети. Якщо Манчестер Сіті виграє свій матч, відрив може скоротитися до мінімуму (цей анонс писався перед суботнім матчем Сіті — Ньюкасл).

Попри це, Арсенал має вагомі аргументи на свою користь. Команда не програє Тоттенгему у чемпіонаті вже сім поєдинків поспіль, вигравши шість із них, а також тричі поспіль перемагала на полі суперника. До того ж "каноніри" демонструють стабільність у виїзних дербі та загалом залишаються одним із найсильніших колективів сезону, навіть попри певні збої останнім часом.

З огляду на форму команд і кадрові втрати господарів, фаворитом виглядає Арсенал. Водночас фактор дербі та дебют нового тренера можуть зробити цей матч абсолютно непередбачуваним — емоції, боротьба і напруга тут гарантовані до фінального свистка. За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.58, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 6.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.