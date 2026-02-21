Англія

Наскільки боротьба стане захоплюючою для Артети, подивимося після 38-го туру АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про боротьбу за чемпіонство в англійській Премʼєр-лізі. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт «канонірів».

«Я думаю, що боротьба за титул стає все більш захоплюючою, тому що це означає, що ти стаєш ближче до мети. Чим частіше ти опиняєшся в подібних ситуаціях, тим більше шансів на перемогу. Те саме й у Лізі чемпіонів.

Так, зараз важливо зберігати спокій, бути уважними, прислухатися та розуміти, що потрібно гравцям, щоб показати себе з кращого боку. Ось і все.

Одна з речей, яку нам потрібно коригувати у кожній грі, — це продовжувати робити те, що ми робимо, а саме — вигравати багато матчів та займати бажаний рядок у таблиці», — заявив Артета.

Після 27 зіграних матчів АПЛ Арсенал посідає перше місце у турнірній таблиці з 58 очками. На другому рядку знаходиться Манчестер Сіті, який має 53 очки після 26 матчів.