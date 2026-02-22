Football.ua представляє прев'ю матчу 27-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 22 лютого та розпочнеться о 16:00.
Ноттінгем Форест — Ліверпуль, Getty Images
22 лютого 2026, 07:20
Недільна програма АПЛ подарує нам цікаве протистояння на Сіті Граунд, де Ноттінгем Форест прийматиме Ліверпуль. Обидві команди підходять до гри після переконливих перемог із рахунком 3:0, але їхні турнірні завдання та контекст суттєво відрізняються.
НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ — ЛІВЕРПУЛЬ
НЕДІЛЯ, 22 ЛЮТОГО, 16:00 ▪️ СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Ноттінгем Форест вступає в нову еру під керівництвом Вітора Перейри, який уже встиг голосно заявити про себе — розгром Фенербахче в єврокубках став не лише яскравим стартом, а й продовженням його вражаючої серії без поразок у дебютних матчах. Команда перебуває поблизу зони вильоту, але має непогану форму — лише одна поразка в останніх шести матчах чемпіонату.
Втім, проблем вистачає: на Сіті Граунд господарі забивають небагато, а останні три домашні матчі завершилися внічию. Додатковим фактором стане втома після виїзду до Туреччини, хоча позитивні емоції від єврокубкової перемоги можуть компенсувати фізичне навантаження. Особливу увагу варто звернути на Мурільйо та Гіббс-Вайта, які здатні знову створити проблеми обороні суперника.
Ліверпуль під керівництвом Арне Слота продовжує боротьбу за місця в зоні Ліги чемпіонів і підходить до матчу в хорошому настрої. Перемоги над Сандерлендом у чемпіонаті та Брайтоном у Кубку Англії підтвердили, що команда набирає обертів, а атакувальна лінія, на перший план якої поступово виходить Флоріан Вірц, знову демонструє ефективність.
Проте у Прем’єр-лізі результати залишаються нестабільними — лише дві перемоги в останніх шести турах. Водночас саме виїзні матчі залишаються викликом для мерсисайдців: з осені вони не вигравали два поспіль гостьові поєдинки. Попри це, клас і глибина складу дозволяють чинним чемпіонам розраховувати на позитивний результат навіть у непростих умовах.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.81, тоді як потенційний успіх Фореста оцінюється показником 4.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ : Ортега — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Сангаре — Гатчінсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Ігор Жезус
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез — Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:3