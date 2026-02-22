НЕДІЛЯ, 22 ЛЮТОГО, 16:00 ▪️ СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ноттінгем Форест вступає в нову еру під керівництвом Вітора Перейри, який уже встиг голосно заявити про себе — розгром Фенербахче в єврокубках став не лише яскравим стартом, а й продовженням його вражаючої серії без поразок у дебютних матчах. Команда перебуває поблизу зони вильоту, але має непогану форму — лише одна поразка в останніх шести матчах чемпіонату.

Втім, проблем вистачає: на Сіті Граунд господарі забивають небагато, а останні три домашні матчі завершилися внічию. Додатковим фактором стане втома після виїзду до Туреччини, хоча позитивні емоції від єврокубкової перемоги можуть компенсувати фізичне навантаження. Особливу увагу варто звернути на Мурільйо та Гіббс-Вайта, які здатні знову створити проблеми обороні суперника.

Ліверпуль під керівництвом Арне Слота продовжує боротьбу за місця в зоні Ліги чемпіонів і підходить до матчу в хорошому настрої. Перемоги над Сандерлендом у чемпіонаті та Брайтоном у Кубку Англії підтвердили, що команда набирає обертів, а атакувальна лінія, на перший план якої поступово виходить Флоріан Вірц, знову демонструє ефективність.

Проте у Прем’єр-лізі результати залишаються нестабільними — лише дві перемоги в останніх шести турах. Водночас саме виїзні матчі залишаються викликом для мерсисайдців: з осені вони не вигравали два поспіль гостьові поєдинки. Попри це, клас і глибина складу дозволяють чинним чемпіонам розраховувати на позитивний результат навіть у непростих умовах.