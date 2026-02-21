Англія

Результати матчів АПЛ.

Завершилось три матчі 27-го туру АПЛ: Астон Вілла — Лідс, Брентфорд — Брайтон, Челсі — Бернлі.

Челсі в меншості не зміг втримати переможний рахунок в матчі з Бернлі. На гол Педро в першомй таймі відповів Флеммінг в компенсований до другого тайму час. З 72-ї хвилини Челсі грав у меншості через видалення Фофана.

Челсі – Бернлі 1:1

Голи: Педро, 4 — Флеммінґ, 90+3

Челсі: Санчес — Джеймс (Ачемпонґ, 88), Фофана, Чалоба, Гюсто (Гато, 80) — Кайседо, Сантос — Палмер (Адарабіойо, 75), Фернандес, Нету (Сарр, 88) — Педро (Делап, 80)

Бернлі: Дубравка — Лоран (Бруун Ларсен, 79), Уоррелл, Естев — Уокер (Пірес, 46), Уґочукву (Уорд-Прауз, 57), Межбрі, Гамфріс (Чауна, 84) — Едвардс, Ентоні (Барнс, 84) — Флеммінґ

Попередження: Фофана, 34, Санчес, 90+2, Гато, 90+5 — Межбрі, 30, Лоран, 90+7

Вилучення: Фофана, 72

Астон Вілла втратила очки вдома з Лідсом. Гості шокували господарів у першому таймі — Штах відзначився на 31-й хвилині. Наприкінці зустрічі новачок Вілли Абрагам зрівняв рахунок — 1:1.

Астон Вілла – Лідс 1:1

Голи: Абрагам 88 – Штах 31

Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Конса, Мінгс, Матсен – Онана, Дуглас Луїз – Бейлі, Роджерс, Буендіа – Воткінс

Лідс: Дарлоу – Джастін, Ампаду, Стрейк, Родон, Гудмундссон – Богл, Груєв, Штах, Ааронсон – Калверт-Льюїн

Попередження: Буендіа 73 – Бійол 62, Дарлоу 69, Богл 79, Груєв 90+2

Брайтон виборов перемогу у Брентфорда на виїзді. Гомес та Велбек забили у першій половині зустрічі — 2:0. Українець Єгор Ярмолюк вийшов на поле у другому таймі.

Брентфорд — Брайтон 0:2

Голи: Гомес, 30, Велбек, 45+1

Брентфорд: Келлехер — Хікі (Коллінз, 45), Аєр, ван ден Берг, Генрі — Хендерсон (Дамсгор, 67), Янельт (Ярмолюк, 46) — Уаттара, Єнсен, Льюїс-Поттер (Шаде, 46) — Тьяго

Брайтон: Вербругген — Віффер (Велтман, 65), ван Геке, Данк, Кадіоглу — Мілнер, Хіншелвуд, Гросс — Гомес, Велбек, Мітома

Попередження: Віффер, 12, Кадіоглу, 54