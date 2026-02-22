Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 22 лютого, розпочавшись о 16:00.

У рамках 26-го туру італійської Серії А-2025/26 у Бергамо місцева Аталанта прийматиме неаполітанський Наполі.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 22 ЛЮТОГО, 16:00. NEW BALANCE АРЕНА, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ КІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ряд успіхів на внутрішній арені не допоміг Аталанті минулого вівторка. На євроарену клуб із Бергамо повернувся виїзним поєдинком із Боруссією Дортмунд в 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів. Команда Раффаеле Палладіно пропустила два гола в першому таймі, не зумівши бодай скоротити своє відставання в другому, і опинилася в дещо незручному становищі перед матчем-відповіддю.

За рахунок серії з восьми дуелей без поразок (6В, 2Н) у чемпіонаті Аталанта ввірвалася до топ-6, маючи намір і в наступному сезоні представити країну в єврокубках. У листопаді саме виїзний поєдинок із Наполі (1:3) був дебютом Палладіно на чолі клубу з Бергамо, який сьогодні сподіватиметься не допустити п'ятої поспіль домашньої поразки від цього суперника.

Зосереджений виключно на виступах у чемпіонаті Наполі туром раніше вдома зіграв унічию з Ромою (2:2), тож лідируючому Інтеру колектив Антоніо Конте поступається вже 11-ма заліковими балами. На тлі завеликої для захисту титулу кількості виїзних невдач у Серії А недостатньо стабільному клубу з Неаполя навряд чи варто розраховувати на значний успіх у неділю.

Тим не менш, легкою здобиччю для свого суперника неаполітанці точно не стануть, маючи все для здобуття бодай нічиєї. За версією букмекерів, фаворитами дуелі є підопічні Палладіно. Так, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 2.55, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.16.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Пашалич, Дзаппакоста — Сулемана, Залевські — Крстович

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ж. Жезус, Буонджорно — Маццоккі, Лоботка, Ельмас, Гутьєррес — Вергара, А. Сантос — Гойлунн

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА