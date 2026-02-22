Англія

Півзахисник збірної Тунісу отримав образливі повідомлення в соцмережах після сенсаційної нічиєї на Стемфорд Брідж. Клуб виступив з офіційною заявою та звернувся до поліції.

Сенсаційна нічия Бернлі у виїзному матчі англійської Прем'єр-ліги проти Челсі (1:1), де гості вирвали очко завдяки голу Зіана Флеммінга на 94-й хвилині, була затьмарена обурливим інцидентом. Після гри 23-річний півзахисник Бернлі Ганнібал Межбрі став жертвою расистських образ у соціальних мережах.

Гравець збірної Тунісу опублікував скріншот з образливим повідомленням у своїх Instagram-сторіз, звернувшись до своїх 1,2 млн підписників:

"Надворі 2026 рік, а такі люди досі існують... Будь ласка, виховуйте себе та своїх дітей".

Керівництво Бернлі миттєво відреагувало на ситуацію, випустивши жорстку офіційну заяву із засудженням дискримінації:

"Усі в ФК Бернлі відчувають огиду через расистські образи в інтернеті, спрямовані на Ганнібала після сьогоднішнього матчу Прем'єр-ліги. Цьому немає місця в нашому суспільстві, і ми беззастережно це засуджуємо. Клуб продовжує дотримуватися однозначної позиції — ми маємо нульову толерантність до будь-яких форм дискримінації", — йдеться у повідомлені.

У заяві також зазначається, що Бернлі вже повідомив про цей пост материнську компанію Instagram, Meta, і очікує на рішучу підтримку з їхнього боку, а також з боку Прем'єр-ліги та поліції. Клуб пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб знайти та покарати винуватця.Сам Ганнібал Межбрі отримає повну підтримку як від команди, так і від уболівальників.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли колишній вихованець Манчестер Юнайтед стикається з расизмом. У лютому 2025 року нападник Престона Мілутін Осмаїч отримав дев'ятиматчеву дискваліфікацію та штраф у розмірі 21 000 фунтів стерлінгів за расистські образи на адресу Межбрі під час матчу Чемпіоншипу.