Після втрати місця в заявці Аль-Хіляля уругвайцем зацікавилися клуби Англії та Європи.

Дарвін Нуньєс наближається до можливого повернення в англійську Прем’єр-лігу. Як повідомляють британські медіа, кілька клубів АПЛ уважно стежать за ситуацією навколо 26-річного форварда, який нині виступає за Аль-Хіляль.

Минулого літа уругваєць перебрався до Саудівської Аравії з Ліверпуля приблизно за 46 мільйонів фунтів. У новій команді нападник провів 24 матчі та забив дев’ять м’ячів, однак його становище у клубі суттєво ускладнилося після зимових кадрових змін.

Підписання Каріма Бензема вплинуло на статус Нуньєса через жорсткі обмеження на кількість легіонерів у заявці. У результаті форварда виключили зі списку гравців на матчі чемпіонату та Кубка, що фактично позбавило його можливості грати в лізі до кінця сезону.

Такий розвиток подій став несподіванкою для самого футболіста, і тепер він розглядає варіанти продовження кар’єри. За інформацією джерел, представники гравця вже контактували з Тоттенгемом і Ньюкаслом, яким повідомили про потенційну доступність нападника влітку.

Інтерес до Нуньєса також приписують Атлетіко та Ювентусу. Європейські клуби готові розглядати трансфер за умови прийнятної фінансової формули угоди.