Англія

Неймовірне досягнення 40-річного ветерана.

Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер встановив рекорд англійської Премʼєр-ліги за кількістю проведених матчів.

40-річний англієць вийшов в стартовому складі «чайок» на гру з Брентфордом. Цей матч для нього став 654-м у АПЛ.

Раніше рекорд належав іншому англійському півзахиснику Гарету Баррі — 653 проведених поєдинки в рамках Премʼєр-ліги.

У поточному сезоні Джеймс Мілнер відіграв за Брайтон 18 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.