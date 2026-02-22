Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 21 лютого 2026 року.

Комо у матчі 26 туру італійської Серії A обіграв туринський Ювентус на полі суперників (2:0).

Беземоційна гра від команди Лучано Спаллетті в підсумку перетворилась на сіру поразку перед власними вболівальниками.

Як і в першому колі, колектив Сеска Фабрегаса зробив ставку на контратаки, до чого "зебри" виявились не готовими.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Комо у рамках 26-го туру італійської Серії А-2025/26:

Ювентус — Комо 0:2

Голи: Войвода, 11, Какере, 61

Ювентус: Ді Грегоріо — Гатті, Келлі, Копмейнерс — Маккенні, Локателлі, К. Тюрам (Бога, 74), Камб’язо (Аджич, 83) — Міретті (Консейсан, 46), Їлдиз (Костич, 83) — Опенда (Девід, 74).

Комо: Бюте — Смолчич, Рамон, Кемпф, Вальє — да Кунья (Ван дер Бремпт, 73), Перроне — Войвода (Карлос, 74), Какере (Морено, 86), Батуріна (Роберто, 60) — Дувікас (Мората, 86).

Попередження: Локателлі