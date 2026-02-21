Англія

Португалець відзначив свого співвітчизника.

Правий захисник Манчестер Юнайтед Діогу Дало висловився про капітана манкуніанської команди Бруну Фернандеша. Його слова наводить Sky Sports.

«Бруну точно один із найкращих гравців ліги. Це факт. Це не так, що ти думаєш: «Добре, ось думка, вона може подобатися чи ні». Це факт.

Якщо ви цього не бачите, лише тому, що самі цього не хочете. Бруну робить різницю на поле», – сказав Дало.

Цього сезону Бруну Фернандеш відіграв за Манчестер Юнайтед 25 матчів, забив 6 голів та віддав 13 результативних передач.