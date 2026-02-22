Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 22 лютого та розпочнеться о 13:00.

У рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Ковалівці місцевий Колос зіграє домашній матч проти житомирського Полісся.

КОЛОС — ПОЛІССЯ

НЕДІЛЯ, 22 ЛЮТОГО, 13:00. КОЛОС, С. КОВАЛІВКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВИНСЬКИЙ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Команда Руслана Костишина в першій частині сезону мала різний досвід виступів у контексті результатів, і якщо початок можна було вважати вдалим, то переважну кількість матчів восени "колоски" виграти не змогли. Це сповільнило їхнє просування в турнірній таблиці, тож від зони єврокубків команду наразі відділяє п’ять очок на сьомій сходинці відповідно.

Продовжувати рух у вигідному для себе напрямку Колос планує найближчі три місяці. Але для цього було б бажано провести більш упевнено товариські матчі під час зимових зборів, бо виграти в підсумку "чорно-білі" змогли лише два з них у останній день. При цьому було втрачено одного з найкращих центральних захисників ліги, косовара Іліра Краснічі, який перейшов саме до житомирського Полісся.

"Вовки" тим часом уже традиційно для себе були активними на трансферному ринку й докупили по одному гравцю в кожну з ланок. Ігор Краснопір тепер буде серед переліку форвардів команди Руслана Ротаня, а з косоваром Ліндоном Емерллаху в центрі поля нам ще доведеться познайомитись. Трансферна діяльність коштувала Поліссю близько 4 млн євро.

І насправді цілі клубу на другу частину сезону є відомими на широкий загал. "Вовки" хочуть боротись за чемпіонський титул, але завданням мінімум буде утримання третьої сходинки. Проте календар найближчим часом у них буде просто шаленим, бо одразу після Колоса підуть матчі проти ЛНЗ, київського Динамо й Кривбасу, тож буде можливість наочно перевірити амбіції команди Руслана Ротаня.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Гагнідзе, Денисенко — Кане, Алефіренко, Климчук.

Полісся: Волинець — Михайличенко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Бабенко, Андрієвський, Брагару — Назаренко, Філіппов, Емерллаху.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Полісся може зіграти внічию в гостях у 10 раз в УПЛ;

- Колос не програє в чемпіонаті сім матчів поспіль: 2 перемоги, 5 нічиїх;

- Полісся не грало внічию вісім матчів УПЛ поспіль: 6 перемог, 2 поразки;

- Колос завершив унічию три останніх матчі — клубний рекорд за наступної нічиєї;

- Полісся на чолі з Русланом Ротанем може виграти 10 матч в УПЛ;

- Юрій Климчук (Колос) може провести 150 матч та забити 35 гол;

- Микола Гайдучик (Полісся) може забити 20 гол в УПЛ, Ібрагім Кане (Колос) — 15;

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА