Головний тренер "містян" наполягає на важливості іспанця для команди.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився щодо майбутнього центрального півзахисника Родрі та заявив, що хоче бачити його в клубі й надалі.

Чинний контракт іспанця розрахований до літа 2027 року, однак наставник "містян" уже зараз сподівається на продовження співпраці з ключовим гравцем центру поля.

"Я б із радістю, дуже сильно хотів би, щоб Родрі підписав новий контракт із Манчестер Сіті. Родрі є Родрі; гравець із тим віком, який він має, з тією мудрістю та розумінням гри.

Є такі футболісти, що коли вони на полі, ми почуваємося краще. Родрі — один із них", — цитує Гвардіолу журналіст Фабріціо Романо.

У сезоні-2025/26 Родрі провів 21 матч у всіх турнірах, відзначився одним забитим м’ячем, отримав чотири жовті картки та одне вилучення.