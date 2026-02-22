Англія

Захисник лондонського клубу та півзахисник Бернлі Ганнібал стали жертвами дискримінації в соцмережах після нічиєї в рамках АПЛ.

Футбольний клуб Челсі випустив офіційну заяву, у якій засудив расистські образи, спрямовані на захисника команди Веслі Фофана. Інцидент стався після суботнього матчу англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі на Стемфорд Брідж, який завершився внічию 1:1. Наприкінці зустрічі Фофана отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Після гри футболіст поділився в Instagram скриншотами образливих повідомлень, які він отримав від користувачів мережі. Гравець додав свій емоційний коментар:

"2026 рік, і все те ж саме, нічого не змінюється. Цих людей ніколи не карають. Ви створюєте великі антирасистські кампанії, але насправді ніхто нічого не робить", — написав гравець.

Реакція лондонського клубу не забарилася. "У Челсі заявили, що вони приголомшені та відчувають огиду через ці підлі коментарі: Цілеспрямовані расистські образи, яких зазнав Вес після сьогоднішнього матчу проти Бернлі, є мерзенними і не будуть толеруватися. Така поведінка є абсолютно неприйнятною і суперечить цінностям гри та всьому, за що ми виступаємо як клуб. Ми однозначно підтримуємо Веса і співпрацюватимемо з відповідними органами влади та платформами, щоб виявити винних і вжити найсуворіших заходів", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Фофана був не єдиною жертвою того вечора. Півзахисник Бернлі Ганнібал Межбрі також повідомив про расистські образи на свою адресу. Керівництво Бернлі миттєво відреагувало, повідомивши компанію Meta (власника Instagram) про публікації та заявивши про готовність співпрацювати з поліцією та Прем'єр-лігою для ідентифікації зловмисників.

Англійська Прем'єр-ліга також опублікувала заяву на підтримку футболістів, наголосивши: "Расизму немає місця ні в нашій грі, ні в суспільстві. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб підтримувати гравців, які зазнають дискримінаційних образ. Футбол — для всіх".

Наразі очікується, що правоохоронні органи та керівництво соцмереж розпочнуть розслідування для встановлення осіб, які стоять за цими повідомленнями.