Англія

20-річний вихованець академії Манчестер Сіті став головним героєм матчу Англійської Прем'єр-ліги, принісши своїй команді надважливі три очки.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не скупився на похвали для 20-річного Ніко О'Райлі після того, як молодий півзахисник оформив дубль у напруженому матчі проти Ньюкасла на Етіхад Стедіум.

Усі голи в цій динамічній зустрічі були забиті вже в перші 27 хвилин. О'Райлі відзначився двічі, відповівши на гол захисника Сорок Льюїса Хола, що дозволило господарям здобути перемогу та наблизитися до лідера чемпіонату на відстань двох очок.

Хоча раніше О'Райлі часто використовували на позиції крайнього захисника, у цьому матчі Гвардіола довірив йому місце ближче до атаки в центрі поля. Цей крок виявився на сто відсотків виправданим. Спілкуючись із журналістами TNT Sports, Гвардіола зазначив:

"Ніко дає нам ту фізичну міць у центрі, яка нам необхідна. Тепер він грає на своїй позиції. Він дуже різнобічний і такий молодий. Я дуже радий, що наша академія випускає таких неймовірних гравців, як Ніко, Філ Фоден та Ріко Льюїс", — заявив Пеп.

Гру молодого таланту також високо оцінив колишній захисник Сіті Джолеон Лескотт, підкресливши його атлетизм, універсальність та здатність миттєво переходити від оборони до атаки. За його словами, довіра тренера на такому важливому етапі сезону дасть хлопцю величезну впевненість у власних силах.

Сам О'Райлі, який дебютував за основну команду лише у 2024 році в матчі за Суперкубок Англії, насолоджується боротьбою за титул. За його словами, тижнева перерва дозволила команді перезарядити батареї перед вирішальним відрізком сезону.

Пеп Гвардіола також підкреслив важливість цієї перемоги над фізично потужним Ньюкаслом, особливо враховуючи, що багато молодих гравців його нинішнього складу раніше не стикалися з такою щільною чемпіонською гонкою. Тренер також подякував уболівальникам за неймовірну підтримку, назвавши атмосферу на стадіоні найкращою в цьому році.

Наступне випробування чекає на Манчестер Сіті вже найближчої суботи у виїзному матчі проти Лідс Юнайтед.