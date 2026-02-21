Англієць віддав належне своєму супернику.
Едді Гау, Getty Images
21 лютого 2026, 16:12
Головний тренер Ньюкасла Едді Гау висловився напередодні матчу з Манчестер Сіті в рамках 27-го туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт «сорок».
«Щоразу, коли ми граємо з Манчестер Сіті, ми дізнаємося щось нове про себе та свою гру. Протягом багатьох років вони були зразком у Прем'єр-лізі.
Думаю, що з цього можна отримати користь, і саме цього ми прагнемо, тому, коли ми граємо з іншими командами, ми намагаємося розвиватися і вдосконалюватися.
Манчестер Сіті показує чудову гру під керівництвом видатного менеджера. Вони продовжують залишатися еталоном в Премʼєр-лізі», — заявив Гау.
Матч між Манчестер Сіті та Ньюкаслом відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.