Англія

Англієць віддав належне своєму супернику.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау висловився напередодні матчу з Манчестер Сіті в рамках 27-го туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт «сорок».

«Щоразу, коли ми граємо з Манчестер Сіті, ми дізнаємося щось нове про себе та свою гру. Протягом багатьох років вони були зразком у Прем'єр-лізі.

Думаю, що з цього можна отримати користь, і саме цього ми прагнемо, тому, коли ми граємо з іншими командами, ми намагаємося розвиватися і вдосконалюватися.

Манчестер Сіті показує чудову гру під керівництвом видатного менеджера. Вони продовжують залишатися еталоном в Премʼєр-лізі», — заявив Гау.

Матч між Манчестер Сіті та Ньюкаслом відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.