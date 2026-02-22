Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 21 лютого 2026 року.
Осасуна — Реал, Getty Images
22 лютого 2026, 09:46
Памплонська Осасуна у матчі 25 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобула перемогу над мадридським Реалом (2:1).
Сенсаційне завершення вечора очікувало на команду Альваро Арбелоа, яка й без того програвала впродовж тривалого відтинку часу в цій зустрічі.
Реал відігравався поспіхом у заключну чверть години, але зрештою другий гол суперників його добив.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Осасуна — Реал у рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:
Осасуна — Реал 2:1
Голи: Будімір, 38 (пен.), Рауль Гарсія, 90 — Вінісіус, 73
Осасуна: Еррера — Розьє (Аргібіде 83), Еррандо, Катена, Галан — Торро, Монкайола (Моро 83) — Будимир (Рауль Гарсія 66), В. Муньос, Орос (И. Муньос 71) — Рубен Гарсія (Бретонес 66)
Реал: Куртуа — Карвахаль (Трент 64), Асенсіо, Алаба, Каррерас — Вальверде (Гонсало 75), Чуамені, Гюлер (Себальос 82), Камавінга (Браїм 64) — Мбаппе, Вінісіус
Попередження: Орос 32, Монкайола 66 — Куртуа 37, Трент 84, Вінісіус 88, Алаба 90+4