Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 21 лютого 2026 року.

Памплонська Осасуна у матчі 25 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобула перемогу над мадридським Реалом (2:1).

Сенсаційне завершення вечора очікувало на команду Альваро Арбелоа, яка й без того програвала впродовж тривалого відтинку часу в цій зустрічі.

Реал відігравався поспіхом у заключну чверть години, але зрештою другий гол суперників його добив.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Осасуна — Реал у рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Осасуна — Реал 2:1

Голи: Будімір, 38 (пен.), Рауль Гарсія, 90 — Вінісіус, 73

Осасуна: Еррера — Розьє (Аргібіде 83), Еррандо, Катена, Галан — Торро, Монкайола (Моро 83) — Будимир (Рауль Гарсія 66), В. Муньос, Орос (И. Муньос 71) — Рубен Гарсія (Бретонес 66)

Реал: Куртуа — Карвахаль (Трент 64), Асенсіо, Алаба, Каррерас — Вальверде (Гонсало 75), Чуамені, Гюлер (Себальос 82), Камавінга (Браїм 64) — Мбаппе, Вінісіус

Попередження: Орос 32, Монкайола 66 — Куртуа 37, Трент 84, Вінісіус 88, Алаба 90+4