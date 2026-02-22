Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 зустрінуться лондонські Тоттенгем і Арсенал.

Поєдинок відбудеться в неділю, 22 лютого, на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.58, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 6.20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.23.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Арсенал: -1,0", представлений показником 1.92.

Коефіцієнтом 3.17 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Букайо Сака.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Арсеналу й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.84.

Слідкуйте за матчем Тоттенгем — Арсенал на Football.ua.