Англія

"Каноніри" важко розпочали новий рік.

Півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс висловився про чемпіонські перегони в АПЛ. Його слова наводить BBC.

«Чемпіонський титул не дістанеться нам просто так. Ми маємо самі його виграти, його треба заслужити і бути готовими до всього, що нам протистоїть.

Після матчу з Вулвергемптоном ми серйозно поговорили один з одним, розуміючи, що підвели себе та вболівальників, перебуваючи в хорошому становищі.

Втрачена перемога – це не той рівень, який ми встановили для себе цього сезону. Ми провели командні збори та готові знову боротися», – сказав Райс.

Наразі Арсенал лідирує в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 5 очок, але у команди Пепа Гвардіоли є одна гра в запасі.