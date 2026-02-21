Аргентинець влітку стане вільним агентом.
Сенесі, Getty Images
21 лютого 2026, 17:57
Римська Рома та Боруссія Дортмунд хочуть підписати центрального захисника англійського Борнмута Маркоса Сенесі. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 28-річний аргентинець відхилив пропозицію «вишень» щодо продовження трудової угоди, яка спливає по завершенні поточного сезону.
Зазначається, що «вовки» та «джмелі» знають про ситуацію з контрактом футболіста і спробують скористатися цим. Обидва клуби налаштовані підписати Сенесі влітку на правах вільного агента.
У поточному сезоні Маркос Сенесі відіграв за Борнмут 27 матчів та віддав чотири результативні передачі.