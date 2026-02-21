Англія

Аргентинець влітку стане вільним агентом.

Римська Рома та Боруссія Дортмунд хочуть підписати центрального захисника англійського Борнмута Маркоса Сенесі. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 28-річний аргентинець відхилив пропозицію «вишень» щодо продовження трудової угоди, яка спливає по завершенні поточного сезону.

Зазначається, що «вовки» та «джмелі» знають про ситуацію з контрактом футболіста і спробують скористатися цим. Обидва клуби налаштовані підписати Сенесі влітку на правах вільного агента.

У поточному сезоні Маркос Сенесі відіграв за Борнмут 27 матчів та віддав чотири результативні передачі.