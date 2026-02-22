Команда Хосепа Гвардіоли створила зайвий тиск на Арсенал перед дербі Північного Лондона.
Манчестер Сіті — Ньюкасл, Getty Images
22 лютого 2026, 00:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Ньюкасл 2:1
Голи: О'Райлі, 14, 27 — Голл, 22
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш (Хусанов, 46), Геї, Аїт-Нурі — Родрі — Семеньйо (Фоден, 87), Сілва, О’Райлі — Голанд, Мармуш (Шеркі, 58).
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Тіав, Берн, Голл — Ремзі, Тоналі, Віллок (Віллок, 60) — Еланга (Мерфі, 78), Вольтемаде (Жоелінтон, 60), Гордон (Осула, 78).
Попередження: Діаш, Сілва — Берн, Віллок, Барнс, Тріпп'єр, Жоелінтон