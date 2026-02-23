Football.ua представляє прев'ю матчу 27-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 23 лютого та розпочнеться о 22:00.
Евертон — Манчестер Юнайтед, Getty Images
23 лютого 2026, 07:20
У заключному матчі 27-го туру англійської Прем’єр-ліги на нас чекає інтригуюче протистояння в Ліверпулі, де Евертон прийматиме Манчестер Юнайтед. Обидві команди ведуть боротьбу за єврокубкові позиції, а отже ціна помилки у цьому поєдинку буде надзвичайно високою.
ЕВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
ПОНЕДІЛОК, 23 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ ГІЛЛ ДІКІНСОН СТЕДІУМ, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Евертон під керівництвом Девіда Моєса проводить неоднозначний сезон із ухилом на успішність та прогрес: "іриски" йдуть у середині таблиці, але зберігають амбіції поборотися за зону єврокубків. Команда, яка в останні роки переважно боролася за виживання, виграла лише двічі в останніх п’яти матчах, ще двічі зіграла внічию, а остання поразка від Борнмута вкотре оголила проблеми в обороні. Вдома Евертон також не може знайти стабільність — лише чотири перемоги у 13 матчах.
Важливу роль у побудові гри відіграє українець Віталій Миколенко, який додає надійності лівому флангу захисту та активно підтримує атаки. У центрі поля варто відзначити Джеймса Гарнера та Дьюсбері-Голла, який поєднує функції плеймейкера і завершувача, тоді як у нападі не все так райдужно — один із найкращих плеймейкерів цього сезону Джек Гріліш вибув до кінця сезону, тоді як Бету та Баррі наразі не представляють собою величезну загрозу. Через це багато функцій в атаці лягають на Ілімана Ндіає. Втім, загалом команда Моєса більше бере організацією та дисципліною, ніж індивідуальним класом, і на дистанції, як ми бачимо, це дає свій результат.
Манчестер Юнайтед, навпаки, підходить до матчу на хвилі загального підйому. Після змін на тренерському містку та приходу Майкла Карріка "червоні дияволи" значно додали: серія без поразок у п’яти матчах (чотири перемоги і нічия) дозволила закріпитися у топ-4 перед початком цього туру. Команда не лише стабільно набирає очки, а й демонструє результативний футбол — у середньому понад два голи за матч у 2026 році.
Втім, оборона Манчестер Юнайтед не виглядає бездоганною: лише один "сухий" матч у новому році та регулярні пропущені м’ячі залишають суперникам шанси у завершальній фазі. В атаці ж ключовою фігурою залишається Бруну Фернандеш, а також Браян Мбемо, який стабільно відзначається результативними діями. Саме їхня креативність може стати вирішальною проти компактної оборони суперника.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Майкла Карріка. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 1.92, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 3.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЕВЕРТОН :
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД :
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1