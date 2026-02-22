Англія

Червоні дияволи можуть викласти близько 200 мільйонів євро за Сандро Тоналі та Ентоні Гордона.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість гучного трансферного рейду на Ньюкасл у літнє міжсезоння. За інформацією британських джерел, манкуніанці обговорюють варіант придбання одразу двох ключових виконавців сорок — півзахисника Сандро Тоналі та вінгера Ентоні Гордона.

Повідомляється, що потенційна сума трансферу Гордона може сягнути 109 мільйонів євро, тоді як за Тоналі доведеться заплатити близько 91,5 мільйона. Таким чином, загальна вартість можливої угоди наближається до 200 мільйонів євро.

Втім, у Ньюкаслі не мають наміру розлучатися зі своїми лідерами та планують зробити все можливе, аби зберегти обох гравців у команді. Це може суттєво ускладнити переговорний процес і змусити Манчестер Юнайтед шукати альтернативні варіанти підсилення складу.

