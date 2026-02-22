Франція

Український форвард вийшов на заміну 1 та відразу зробив результативну дію.

Український нападник Ліона Роман Яремчук зробив результативну передачу у поєдинку проти Страсбура у 23-му турі Ліги 1.

Роман вийшов на заміну на 58-й хвилині, коли його команда відставала з рахунком 0:2. Вже на 59-й хвилині форвард віддав асист: отримавши м’яч на лівому фланзі, він прострілив на Корантена Толіссо, який потужним ударом скоротив відставання до 1:2.

Це перша результативна дія Яремчука у складі французького гранду. Нагадаємо, що українець приєднався до Ліона на правах оренди від Олімпіакоса до кінця сезону 2025/26 із опцією викупу за 5 мільйонів євро.

Раніше Роман дебютував за нову команду у матчі Ліги 1 проти Ніцци, вийшовши на заміну на 81-й хвилині, і допоміг здобути перемогу з рахунком 2:0.