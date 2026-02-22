Англія

На Арсенал здійснюється потужний тиск.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про тиск на футболістів. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Потрібно запитати: ви хочете цього шуму чи ні? Якщо ні – йдіть займатися чимось іншим, переходьте до іншого клубу.

Усі 10-15 років вимагали, щоб ми знову виборювали титул. Ось ми боремося — і що, тепер ви не хочете галасу? Шум — це частина шляху, і кулі також частина цього. Ми повинні правильно з цим справлятися і досягти того, чого прагнемо», – сказав Артета.

Сьогодні Арсенал гратиме проти Тоттенгема в «Дербі північного Лондону». Початок матчу о 18:30 за київським часом.