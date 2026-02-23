Італія

Форвард не виправдовує сподівань.

Туринський Ювентус на початку осені минулого року взяв у оренду бельгійського нападника німецького РБ Лейпциг Лої Опенда з правом викупу за загальну суму в 45,5 млн євро.

Умовою повноцінного переходу 26-річного виконавця є відсутність вильоту до нижчого дивізіону для "Старої Синьйори", тож фактично гравець є повноцінним членом клубу вже зараз.

Однак перший сезон для Опенда в Турині видається невдалим — усього два голи за 31 матч (986 хвилин).

Такі показники змушують Юве задуматись щодо продажу футболіста вже наприкінці поточної кампанії, і наразі клуб шукає потенційних покупців.