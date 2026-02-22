Німець отримав ушкодження на розминці, Джонс екстрено замінив його у стартовому складі.
Ліверпуль зазнав кадрової втрати буквально за кілька хвилин до початку матчу 27-го туру Прем’єр-ліги проти Ноттінгем Форест.
Флоріан Вірц, який спочатку був включений до стартового складу, не зміг взяти участь у зустрічі через травму, отриману під час розминки.
Німецький півзахисник прибув на стадіон разом із командою та готувався вийти на поле з перших хвилин. Однак перед самим стартовим свистком його помітили в розмові з представниками тренерського штабу, після чого було ухвалено рішення виключити його зі складу.
У підсумку місце Вірца у старті зайняв Кертіс Джонс. Наразі подробиці щодо характеру ушкодження Вірца та можливі терміни його відновлення не уточнюються.
У складі мерсисайдців Вірц уже провів 35 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок шість голів та вісім результативних передач.
