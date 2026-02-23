Іспанія

VAR двічі втрутився у гру.

Поєдинок запам’ятався активною роботою VAR, який двічі виправляв помилки арбітра та допоміг визначити долю зустрічі.

Господарі вже на старті вимагали пенальті після фолу на Пепе, однак арбітр залишив епізод без уваги. Попри це, перший тайм проходив у високому темпі з великою кількістю боротьби в центрі поля.

Рахунок відкрила Валенсія: після епізоду в штрафному майданчику VAR підказав рефері переглянути момент із фолом на Садіку, і пенальті було призначено. Рамазані реалізував 11-метровий, вивівши гостей уперед.

Втім, перевага "кажанів" тривала недовго. Уже за кілька хвилин Комесанья скористався помилкою захисту після подачі Айозе та зрівняв рахунок.

Наприкінці першого тайму VAR знову втрутився — цього разу через гру рукою Рамазані у власному штрафному. Пенальті на користь Вільярреала впевнено реалізував Гейє, і господарі пішли на перерву з перевагою.

У другому таймі Валенсія намагалася перехопити ініціативу, більше контролювала м’яч, але створити по-справжньому небезпечні моменти їй не вдалося. Найкращий шанс змарнував Мікаутадзе, який не встиг замкнути простріл, а удар Садіка головою пройшов повз ворота.

Перемога дозволила Вільярреалу зберегти третє місце в таблиці та залишитися на відстані трьох очок від Атлетіко Мадрид.

Валенсія ж після поразки опинилася в небезпечній близькості до зони вильоту, маючи мінімальний відрив від аутсайдерів.

Вільярреал - Валенсія 2:1

Голи: Комесанья (31), Гуйє (45+6, пенальті) — Рамазані (27, пенальті)

Вільярреал: Луїз Жуніор; Наварро, Вейга, Моуріньо, Кардона; Комесанья (Парехо), Гуйє (Партей), Пепе (Гонсалес), Молейро (Педраса); Мікаутадзе, Перес (Б'юкенен)

Валенсія: Димитриевські; Копете, Нуньєс (Коррес), Гайя (Васкес), Джёмерт; Родригес (Алмейда), Герра, Ріоха (Дуро), Рамазані; Умар, Угринич (Данжума)

Попередження: Мікаутадзе, Моуріньйо, Рамазані, Герра, Нуньєс, Садик