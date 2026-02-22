Англія

Мерсисайдці можуть вийти з пропозицією щодо 27-річного словенця, який розглядається як потенційна заміна Ібраїмі Конате.

Ліверпуль вивчає можливість підписання центрального захисника Лідса Яки Бійола під час найближчого трансферного вікна. За інформацією британських джерел, англійський клуб може активізувати інтерес до 27-річного футболіста після завершення поточного сезону.

Повідомляється, що Лідс готується до можливих запитів щодо свого оборонця, який стабільно виступає в основному складі. У Ліверпулі Бійола розглядають як одного з кандидатів на посилення центру захисту, з огляду на невизначеність навколо майбутнього Ібраїма Конате.

У нинішньому сезоні словенський захисник провів 17 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один забитий м’яч та дві результативні передачі. Чинний контракт Бійола з Лідсом діє до літа 2030 року, що може ускладнити потенційні переговори.