Мерсисайдці можуть вийти з пропозицією щодо 27-річного словенця, який розглядається як потенційна заміна Ібраїмі Конате.
Яка Бійол, Getty Images
22 лютого 2026, 16:46
Ліверпуль вивчає можливість підписання центрального захисника Лідса Яки Бійола під час найближчого трансферного вікна. За інформацією британських джерел, англійський клуб може активізувати інтерес до 27-річного футболіста після завершення поточного сезону.
Повідомляється, що Лідс готується до можливих запитів щодо свого оборонця, який стабільно виступає в основному складі. У Ліверпулі Бійола розглядають як одного з кандидатів на посилення центру захисту, з огляду на невизначеність навколо майбутнього Ібраїма Конате.
У нинішньому сезоні словенський захисник провів 17 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один забитий м’яч та дві результативні передачі. Чинний контракт Бійола з Лідсом діє до літа 2030 року, що може ускладнити потенційні переговори.