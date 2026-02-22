Англія

Головний тренер лондонців розкритикував команду за відсутність концентрації після того, як сині пропустили гол на останніх хвилинах і вдруге поспіль втратили очки вдома.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор не приховував свого гніву після суботнього матчу англійської Прем’єр-ліги проти Бернлі (1:1). Лондонці вели в рахунку після раннього голу Жоао Педро, однак вилучення Веслі Фофана наприкінці гри додало нервозності, і на 94-й хвилині Зіан Флеммінг ударом головою зрівняв рахунок, вирвавши для гостей важливе очко.

Ця нічия стала вже другою поспіль осічкою Челсі на Стемфорд Брідж у матчах проти команд, що борються за виживання. Раніше лондонці примудрилися втратити перевагу у два м'ячі в грі з Лідсом. Загалом у цьому сезоні сині втратили вже 19 очок у матчах, де вели в рахунку (17 із них — на домашній арені).

"Ми спалили чотири очки у двох домашніх іграх. Після першого голу нам не вистачило гостроти, ми занадто безпечно контролювали м'яч. Для клубу такого рівня недостатньо просто вийти і сказати, що ми були кращою командою. Нам потрібно вигравати матчі. Я знаю, у чому проблема, і ми розберемося з цим протягом тижня", — заявив Росеньйор після гри.

Тренер був особливо розчарований тим, як команда пропустила вирішальний гол після розіграшу кутового. За його словами, один із гравців не виконав свою пряму установку щодо опіки суперника:

"Завдання було провалено. Опіка не спрацювала. Ми знаємо, що Флеммінг — їхній найкращий гравець на другому поверсі. І був футболіст... я не буду зараз кидати його під танк, я завжди захищатиму своїх гравців і розберуся з цим пізніше. Але гравець, якому ми доручили цей обов'язок, тримав не того суперника. Занадто багато випадків, коли ми пропускаємо голи через втрату концентрації та безвідповідальність", — наголосив фахівець.

Попри втрату очок, Челсі піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці, проте їхнє становище в зоні Ліги чемпіонів залишається хитким. Попереду на підопічних Росеньйора чекає складний календар, що включає матчі проти Арсеналу, Астон Вілли, Ньюкасла та Манчестер Сіті.