Англія

Завершилися ще два матчі 27-го туру АПЛ.

У Лондоні Крістал Пелас провів непростий матч проти Вулверхемптона. До перерви переконливіше виглядали гості, які мали чудову нагоду відкрити рахунок на 43-й хвилині. Вулверхемптон заробив пенальті, однак удар Арокодаре парирував Хендерсон, зберігши нулі на табло.

Після відпочинку ініціативою заволодів Крістал Пелас, чому значно посприяло вилучення Крейчі у складі суперника. Попри те, що підопічні Олівер Гласнер понад півгодини діяли в більшості, зламати оборону опонента їм довго не вдавалося.

Розв’язка настала на 90-й хвилині — новачок Гессан скористався своїм шансом і приніс господарям мінімальну перемогу. У підсумку Крістал Пелас святкував звитягу з рахунком 1:0.

Крістал Пелес — Вулвергемптон 1:0

Гол: Гессан, 90

Крістал Пелес: Гендерсон — Канво, Річардс, Ріад (Гессан, 72) — Муньйос, Вортон, Г'юз (Камада, 46), Мітчелл — Сарр, Піно (Джонсон, 77) — Странд Ларсен

Вулвергемптон: Са — Москера (Алмейда Гомес, 90), Буено, Крейчі — Чачуа, Бельгард (Гомес, 87), Андре, Буено — Арокодаре, Мане — Армстронг (Меллер Вольфе, 63)

Попередження: Г'юз, Канво, Вортон, Ріад, Сарр — Крейчі, Андре

Вилучення: Крейчі, 61

В іншому матчі Сандерленд приймав Фулхем. Гра вийшла доволі рівною за статистикою, однак господарі припустилися більшої кількості помилок. На 51-й хвилині Хіменес відкрив рахунок після передачі Івобі, а вже на 61-й подвоїв перевагу, реалізувавши пенальті. Сандерленд зумів скоротити відставання завдяки власному 11-метровому, проте Івобі на 85-й хвилині відзначився ще й забитим м’ячем, встановивши остаточний рахунок — 1:3. Таким чином, Сандерленд продовжив серію поразок до трьох турів, тоді як Фулхем перервав власну невдалу серію.

Сандерленд — Фулгем 1:3

Голи: Ле Фе, 76 (пен) - Хіменес, 54, 61 (пен), Івобі, 85

Сандерленд: Руфс — Мукіеле (Гертрейда, 12), Баллард, Альдерете, Г'юм — Садікі — Та Бі (Мандл, 39), Діарра (Джака, 71), Ле Фе, Ангуло (Маєнда, 70) — Броббі (Іcідор, 70)

Фулгем: Лено — Тете (Куенка, 88), Андерсен, Бессі, Сессеньйон — Івобі (Керні, 88), Берге — Вілсон, Сміт-Роу (Кастань, 88), Маседо (Бобб, 45) — Хіменес

Попередження: Броббі — Хіменес