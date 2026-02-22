Італія

Стандартні положення стали ключем до успіху.

Браян Крістанте став героєм Роми у матчі Серії А проти Кремонезе, забивши один гол і віддавши асист Евану Н'Діці з кутових. Завдяки цьому господарі перемогли з рахунком 3:0.

Команда прагнула відновити впевненість після нічиєї 2:2 у грі з Наполі. Криза травм Роми загострилася через відсутність Пауло Дібали, Матіаса Соуле, Артема Довбика, Евана Фергюсона та Стефана Ель-Шаараві, проте у гру повернувся Ману Коне. Маріо Ермосо вибув на розминці, а його замінив Даніеле Гіларді.

Кремонезе перебували у скрутному стані, провівши лише одну перемогу в шести турах та маючи кілька гравців, які не вийшли на поле.

Рома активно шукала шляхи до воріт суперника. Перший момент стався після кутового: Браян Крістанте головою відправив м’яч у ворота, не залишивши шансу воротарю Аудеро. Уже на наступному кутовому Еван Н'Діка отримав передачу Крістанте та подвоїв перевагу римлян.

Третій гол був забитий Нікколо Пізіллі після серії відскоків у штрафному майданчику Кремонезе, що остаточно закріпило перевагу Роми.

Рома - Кремонезе 3:0

Голи: Крістанте 59, Ндіка 77, Пісіллі 86

Рома: Свілар, Гіларді (Ель-Айнауї 46), Манчіні, Ндіка, Челік (Жолковські 85), Крістанте, М. Коне, Веслі, Сарагоса (Вентуріно 56), Лоренцо Пеллегріні (Пісіллі 72), Мален

Кремонезе: Аудеро, Ф. Терраччьяно, Фоліно, Луперто, Дзербін (Фає 74), Торсбю, Паєро (Бондо 49), Мале, Пеццелла (Джурич 74), Бонаццолі, Санабрія (Варді 63)

Попередження: Ель-Айнауї 66 — Торсбю 24