Завершилася 1460 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, на території українського Закарпаття мешкають сім’ї угорців і вони постраждають, якщо Угорщина припинить постачати електроенергію до України через зупинку постачання російської нафти трубопроводом Дружба.

🔸 Уночі у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула поліціянтка, а ще 25 людей постраждали. Підозрювану у вчиненні теракту затримали правоохоронці.

🔸 У резиденцію Трампа пробрався юнак із каністрою і рушницею. Секретна служба застрелила його.

🔸 російські військові завдали удару по американській фабриці Mondelez у Тростянці Сумської області, що виготовляє шоколад, печиво й каву.

🔸 Десантно-штурмові війська ЗСУ підтвердили контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку, мета якої — зірвати плани рф щодо просування у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.



З початку доби відбулося 112 бойових зіткнень.



За уточненою інформацією, противник завдав одного ракетного удару, застосував 50 ракет, провів 66 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3900 дронів-камікадзе та здійснив 2313 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з ворогом. Противник здійснив 68 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував у районі Дворічанського, боєзіткнення триває.



Одну атаку відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Глушківки.



На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак, в районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки, Ставків.



На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Закітного.



На Краматорському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки. Одне боєзіткнення досі триває.



На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 22 окупантів та поранили 19; знищили 77 безпілотних літальних апаратів, одну артилерійську систему, станцію РЕБ, дві одиниці автомобільного транспорту та чотири одиниці спеціальної техніки, також уражено одну артилерійську систему, одну станцію радіоелектронної боротьби, сім одиниць автомобільної техніки та 12 укриттів особового складу противника.



На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили шість атак окупантів у районах населених пунктів Степове, Калинівське, Тернове та у бік Нового Запоріжжя. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське, Просяна.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Залізничного, Гуляйпільського. Ворожих авіаударів зазнали населені пункти Різдвянка, Копані, Долинка, Терсянка, Зірниця, Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новомиколаївка, Самійлівка, Любицьке.



На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Приморського та Степового. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Таврійське, Комишуваха, Веселянка.



На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.



