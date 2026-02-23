Франція

Команда Яремчука перервала серію з 13 перемог у 13 поєдинках в усіх турнірах.

У 23-му турі Ліги 1 Страсбур на своєму полі обіграв Ліон з рахунком 3:1, перервавши 13-матчеву переможну серію команди Паулу Фонсеки в усіх турнірах.

Господарі активніше розпочали зустріч і відкрили рахунок на 37-й хвилині — відзначився Годо. Після перерви Страсбур швидко подвоїв перевагу: на 52-й хвилині Морейра зробив рахунок 2:0, скориставшись помилкою оборони гостей.

Тренерський штаб Ліона спробував змінити хід гри замінами. На 57-й хвилині на поле вийшов український нападник Роман Яремчук, орендований у Олімпіакос. Уже за хвилину після появи він прорвався лівим флангом і виконав точний простріл у штрафний майданчик, де Корентен Толіссо потужним ударом скоротив відставання — 2:1.

Після забитого м’яча Ліон перехопив ініціативу, створив кілька небезпечних моментів і намагався врятувати гру. Проте господарі витримали тиск, а на 83-й хвилині Панічеллі реалізував пенальті, остаточно знявши питання щодо переможця — 3:1.

Поразка стала першою для Ліона за тривалий час і зупинила вражаючу серію з 13 перемог поспіль. Попри це, команда з 45 очками зберігає третю позицію в турнірній таблиці.

Страсбур, набравши 34 бали, піднявся на сьому сходинку та продовжує боротьбу за єврокубкову зону.

Страсбур — Ліон 3:1

Голи: Годо, 37, Морейра, 52, Панічеллі, 83, пен — Толіссо, 59