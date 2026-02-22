Із другої спроби гол аргентинця в компенсований час усе ж таки виявився "чистим".
22 лютого 2026, 18:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ноттінгем Форест — Ліверпуль 0:1
Гол: Мак Аллістер, 90+7
Ноттінгем Форест: Ортега — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Сангаре, Андерсон (Домінгес, 77) — Гатчінсон (Баква, 66), Гіббс-Вайт (Макаті, 90+3), Гадсон-Одої (Ндоє, 66) — Жезус (Лукка, 77).
Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 83) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах (Нгумоа, 77), Джонс (Гомес, 84), Гакпо (К'єза, 77) — Екітіке.
Попередження: Айна — Гіббс-Вайт