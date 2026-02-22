Англія

Феноменальне досягнення 40-річного ветерана.

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо рекорду Джеймса Мілнера. Цитує німецького фахівця ESPN.

«Я не можу в це повірити. Бути часткою чогось протягом вічності – це справді особливе відчуття. Досягти такої кількості виступів – це як висадка на Місяць. Може, таке буває лише раз у житті?

Всі успіхи, яких ми досягли в Ліверпулі, не трапилися б без нього. З точки зору набору навичок це один із п'яти найкращих гравців, з якими я працював.

Тепер скажіть мені, чи є ще хтось, хто має хоч якийсь шанс досягти такої кількості ігор? Ймовірно, ні», – сказав Клопп.

Вчора, півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер встановив абсолютний рекорд за кількістю проведених матчів в АПЛ — 654.