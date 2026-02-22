Англія

Наставник Бджіл не схильний драматизувати невдалий результат і нагадує про феноменальну форму своєї команди у попередніх 10 турах АПЛ.

Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс не дозволив суботній поразці від Брайтона (0:2) зіпсувати загальне враження від успішного відрізка сезону. Голи Дієго Гомеса та Денні Велбека у першому таймі принесли чайкам першу перемогу з початку січня, водночас перервавши вражаючу серію підопічних Ендрюса, які змарнували шанс обійти Ліверпуль у турнірній таблиці.

Перед цим матчем Брентфорд набрав 20 очок у своїх останніх 10 поєдинках — найкращий показник серед усіх команд Прем'єр-ліги на цьому відрізку. Однак проти Брайтона гра не задалася від самого початку. Гомес відкрив рахунок після того, як м'яч відскочив від каркаса воріт після удару Ферді Кадіоглу, а згодом жахлива помилка захисника Натана Коллінза (який щойно вийшов на заміну замість травмованого Аарона Гікі) подарувала Велбеку легкий другий гол.

Попри розчарування від гри в першій половині зустрічі, Ендрюс після матчу став на захист своїх гравців. В інтерв'ю для програми Match of the Day на BBC він заявив:

"У першому таймі ми не досягли того рівня, який демонстрували доволі стабільно. Ми виступали на високому рівні, але сьогодні цього не зробили. Другий тайм став значним кроком уперед. Ми показали набагато більше, проте не змогли використати свої нагоди достатньо рано, щоб створити їм проблеми", — заявив наставник.

Ендрюс також наголосив на загальній картині виступів команди: "Загалом, це прикрий день. Але мій головний меседж полягає в тому, що протягом останніх 10 ігор ми були найкращою командою в цій лізі, і 45 хвилин футболу не перекреслять того, що ми зробили, чи того, що будемо робити далі", — наголосив тренер.

Цей матч також запам'ятався історичним досягненням ветерана Брайтона Джеймса Мілнера. Він провів свій 654-й матч у Прем'єр-лізі, побивши багаторічний рекорд Гарета Баррі за кількістю зіграних поєдинків у турнірі. Наступну гру Брентфорд проведе проти Бернлі, який відчайдушно бореться за виживання (19-те місце) і в цьому ж турі сенсаційно відібрав очки у Челсі на виїзді.