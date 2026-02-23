Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 лютого 2026 року.

Донецький Шахтар у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги обіграв львівські Карпати на власному полі (3:0).

Команда Арди Турана не змогла розкрити чужу оборону в першому таймі та не створювала за цей час реальних гольових нагод.

А вже після перерви лише вдалою заміною з появою на полі Лассіна Траоре "гірникам" удалось дотиснути суперників.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Карпати у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Шахтар — Карпати 3:0

Голи: Траоре, 67, 71, 82

Шахтар: Різник — Вінісіус (Конопля, 65), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Ізакі, 55), Назарина, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва (Очеретько, 85), Мейрелліш (Траоре, 65), Егіналду (Аліссон, 55).

Карпати: Домчак — Сич, Педрозу, Бабогло, Лях — Чачуа (Шах, 87), Едсон (Сапуга, 77), Федор (Бруніньйо, 61) — Стеніо (Алькайн, 77), Фаал, Костенко (Вітор, 77).

Попередження: Марлон Гомес