Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 22 лютого 2026 року.

Арсенал у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги на обіграв у дербі Тоттенгем на полі суперників (1:4).

Команда Мікеля Артети зіпсувала тренерський дебют Ігора Тудора на чолі "шпор" в АПЛ, і якщо в першому таймі господарі навіть змогли відповісти на пропущений м’яч, то після перерви їм не залишили жодних шансів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Арсенал у рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Тоттенгем — Арсенал 1:4

Голи: Коло Муані, 34 — Езе, 32, 61, Йокерес, 47, 90+4

Тоттенгем: Вікаріо — Грей, Дрегушін, ван де Вен, Спенс — Біссума, Палінья (Тель, 82), Галлагер (Соланке, 62) — Сарр, Коло Муані (Рішарлісон, 68), Сімонс.

Арсенал: Рая — Тімбер (Москера, 57), Саліба, Габріел, Інкап’є — Езе (Едегор, 77), Субіменді, Райс — Сака (Мадуеке, 90+1), Йокерес, Троссар (Мартінеллі, 76).

Попередження: Грей — Тімбер