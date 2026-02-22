Поява Ігора Тудора на чолі "шпор" не допомогла команді в принциповій дуелі.
Тоттенгем — Арсенал, Getty Images
22 лютого 2026, 20:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Тоттенгем — Арсенал 1:4
Голи: Коло Муані, 34 — Езе, 32, 61, Йокерес, 47, 90+4
Тоттенгем: Вікаріо — Грей, Дрегушін, ван де Вен, Спенс — Біссума, Палінья (Тель, 82), Галлагер (Соланке, 62) — Сарр, Коло Муані (Рішарлісон, 68), Сімонс.
Арсенал: Рая — Тімбер (Москера, 57), Саліба, Габріел, Інкап’є — Езе (Едегор, 77), Субіменді, Райс — Сака (Мадуеке, 90+1), Йокерес, Троссар (Мартінеллі, 76).
Попередження: Грей — Тімбер