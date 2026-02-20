Англія

Англієць хоче залишитися на Олд Траффорд.

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився щодо свого майбутнього в манкуніанському клубі. Його слова наводить BBC.

"Для мене це найкраща робота. Мені вона справді подобається, я люблю те, що роблю. Мені пощастило. Я почуваюся привілейованим, обіймаючи цю посаду. Але справа не в тому, що я вірю, що здатний на це, і я тут, щоб це здійснити.

Я говорив це, коли прийшов – є сентиментальний бік… Розуміння своєї ролі після гри за клуб, перебування тут, любов до клубу, будучи його вболівальником – це все одно. Але насправді я тут, щоб виконувати свою роботу зараз, створити хорошу команду і досягти успіху.

Я не вирішую, як довго це триватиме, але мені подобається в Манчестер Юнайтед, і поки я тут, я віддаватиму все, що в моїх силах. І я завжди планую на довгострокову перспективу на благо футбольного клубу. Я вважаю, що так і має бути", – сказав Каррік.

Під керівництвом Майкла Карріка МЮ виграв чотири матчі та одного разу зіграв унічию.