Німеччина

Німець налаштовує своїх гравців.

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився щодо двох поспіль поразок каталонської команди. Цитує німецького фахівця Marca.

«Після двох поразок і того, що ми показали не найкращу свою гру, два вихідні пішли нам на користь. Зараз гравці посвіжішають, і це важливо.

Ми граємо вдома, і нам треба перемагати, брати три очки. Ми хочемо повернути собі впевненість. Важливо повернути її. Коли ви програєте та граєте не дуже добре, можуть виникнути сумніви. Ми були дуже чесні, і це ключ до майбутніх матчів. Нам потрібен цей настрій, щоби перемагати.

Я бачу, що команда впевнена у нашому стилі гри. Із п'яти турнірів ми виграли чотири. Я розмовляв з багатьма гравцями і всі вони впевнені на 100%. Але іноді ти програєш. Ніхто не любить програвати, особливо в такому клубі, як Барселона, але ти маєш прийняти ситуацію та виправитися», – сказав Флік.

Нагадаємо, Барселона програла Атлетіко (0:4) в Кубку Іспанії та Жироні (1:2) в Ла Лізі.