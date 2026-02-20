Англія

Провальний етап тренера в Лондоні.

Керівництво лондонського Крістал Пелес розглядає можливість звільнення головного тренера команди Олівера Гласнера. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Після несподіваної нічиєї «орлів» з боснійським Зрінськи Гласнер неоднозначно висловився на післяматчевій пресконференції, що тільки додало гостроти цій ситуації.

«Я реаліст, і зараз у нас не найкращий момент. Розумію це та беру на себе відповідальність, бо відповідаю за команду.

Зараз я недостатньо хороший, щоб замінити гравців, яких ми продали. Недостатньо хороший, щоб інтегрувати нових гравців у нашу систему гри. Недостатньо хороший, щоб впоратися з нашим графіком матчів.

З іншого боку, я був досить хороший, щоб провести найкращий сезон в історії та виграти два трофеї», – сказав Гласнер.

Зазначимо, що Крістал Пелес здобув лише одну перемогу в останніх 15 матчах в усіх турнірах.