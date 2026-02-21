Італія

Комо вдруге в сезоні не залишив шансів Ювентусу

Три поразки в серії з п'яти матчів без перемог поспіль для команди Лучано Спаллетті.

Ювентус — Комо, Getty Images

Ювентус — Комо 0:2

Голи: Войвода, 11, Какере, 61 Ювентус: Ді Грегоріо — Гатті, Келлі, Копмейнерс — Маккенні, Локателлі, К. Тюрам (Бога, 74), Камб’язо (Аджич, 83) — Міретті (Консейсан, 46), Їлдиз (Костич, 83) — Опенда (Девід, 74). Комо: Бюте — Смолчич, Рамон, Кемпф, Вальє — да Кунья (Ван дер Бремпт, 73), Перроне — Войвода (Карлос, 74), Какере (Морено, 86), Батуріна (Роберто, 60) — Дувікас (Мората, 86).



Попередження: Локателлі